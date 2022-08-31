Мужчина ворвался в приют и выпустил на волю 150 собак

38-летний Джордж Пол Джонс ворвался в приют в городе Абилин американского штата Техас и выпустил примерно 150 собак на волю. Об этом сообщает MySA.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 26 августа. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что мужчина перелез через забор и проник в приют через крышу, а затем открыл несколько вольеров, где находились собаки. Животные сбежали с территории, и сотрудникам приюта пришлось их искать. Преступник скрылся с места происшествия, угнав фургон.

Джонса нашли в северной части города. Он был арестован и обвинен во взломе, жестоком обращении с животными и угоне транспортного средства. Сейчас мужчина находится в тюрьме округа Тейлор.

Отдел полиции Абилина заявил, что одну из собак нашли мертвой, а несколько других были ранены в результате драки друг с другом. Несколько животных до сих пор числятся пропавшими без вести, многие из них получили травмы.