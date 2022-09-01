Парень позвал брата на двойное свидание и рассмешил пользователей

Пользователь Reddit с ником Internal_Teaching поделился историей о том, как сходил на двойное свидание вслепую со своим двоюродным братом. Парень пообещал родственнику встречу с красоткой, хотя даже не знал, кто придет на встречу с ним. По словам юзера, партнерша не понравилась брату, поэтому тот спешно покинул встречу и обиделся на родственника. История рассмешила многих пользователей.

Фото: Лента.ру Лента.ру

«Некоторое время назад я встретил девушку, которая мне очень понравилась. Она была прекрасна. Я хотел увидеть ее сегодня, но она не могла прийти на встречу без своей двоюродной сестры. Мы решили, что она приведет сестру, а я приведу своего брата на наше свидание», — рассказал автор поста.

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Кузен героя истории согласился прийти на встречу только в том случае, если его спутница будет красивой. Автор поста пообещал ему, что девушка выглядит великолепно, хотя сам никогда не встречался с ней.

Парни отправились в кафе, присели за столиком и стали ожидать девушек. По словам рассказчика, спутницы пришли примерно через десять минут. Его знакомая, как и всегда, была очень красива, а ее двоюродная сестра не понравилась кузену героя истории.

«Я не хочу преувеличивать, но ее лицо было покрыто большими красными прыщами, у нее были огромные очки, густая монобровь...» — написал он.

Во время свидания брат попросил прощения у девушки и ушел в туалет. «Потом он вернулся и сказал, что ему звонила мать и что нам обоим нужно срочно уйти. Сестра девушки встала и буквально накричала на него за грубость. Она сказала, что мы должны остаться», — поделился автор. По его словам, ситуацию удалось уладить его знакомой, которая успокоила сестру, после чего парни ушли. «Мой брат больше со мной не разговаривает. А я не могу перестать смеяться», — добавил он.

Многих пользователей рассмешила эта история. «Ваша история действительно чертовски смешная», — написал один юзер. Другой комментатор сказал, что автору следовало заплатить брату, чтобы он остался на свидании до конца. Однако некоторые пользователи отметили, что парень повел себя не совсем корректно.

«Вам следовало лучше планировать встречу со своей знакомой, чтобы брат не оказался в такой ситуации, в которой он не хотел оказаться», — написал один из них. Некоторых комментаторов удивило то, что кузен героя истории согласился на такую встречу. «Люди все еще ходят на свидания вслепую? Не говоря уже о двойных свиданиях вслепую...» — выразил удивление один из пользователей.