В Великобритании кот выдвинул свою кандидатуру на выборах

Пока в Венеции гремит кинофестиваль, а по обе стороны океана обсуждают звездные наряды, в Лондоне разворачивается предвыборная гонка. Причем по очень необычному сценарию: свою кандидатуру там выдвинул кот Ларри — официальный мышелов Даунинг-стрит, 10. О самовыдвижении он сообщил в своем Твиттере, где вдобавок рассказал о себе.

Да, все серьезно: билборды с предвыборной кампанией, листовки и все такое. «Я люблю делиться своими мыслями со всеми вами в Твиттере, — также пишет Ларри. — Если вам нравится то, что я делаю, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в мой фонд Dreamies. 50% того, что вы пожертвуете, будет передано в приют Battersea Dogs & Cats Home (потому что важно помнить, откуда вы родом)». Такие дела.