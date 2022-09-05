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2 часа назад

В Великобритании кот выдвинул свою кандидатуру на выборах

Super.ru

Пока в Венеции гремит кинофестиваль, а по обе стороны океана обсуждают звездные наряды, в Лондоне разворачивается предвыборная гонка. Причем по очень необычному сценарию: свою кандидатуру там выдвинул кот Ларри — официальный мышелов Даунинг-стрит, 10. О самовыдвижении он сообщил в своем Твиттере, где вдобавок рассказал о себе.

В Великобритании кот выдвинул свою кандидатуру на выборах
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я 12-летний полосатый кот, нахожусь в должности дольше, чем лидеры любой из основных политических партий Великобритании. Неофициально», — написано в акаунте кота, куда уже набежало 650 тыс. подписчиков.

Да, все серьезно: билборды с предвыборной кампанией, листовки и все такое. «Я люблю делиться своими мыслями со всеми вами в Твиттере, — также пишет Ларри. — Если вам нравится то, что я делаю, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в мой фонд Dreamies. 50% того, что вы пожертвуете, будет передано в приют Battersea Dogs & Cats Home (потому что важно помнить, откуда вы родом)». Такие дела.

Безумный мир,
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