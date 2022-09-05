В честь дня рождения необычной черепахи устроили вечеринку

Самой старой в мире двухголовой черепахе исполнилось 25 лет, сообщает Rauters.

Удивительное пресмыкающееся появилось на свет 3 сентября 1997 года в Женеве. В Музее естественной истории города черепахе с двумя головами, парными сердцами и легкими дали кличку Янус.

Четверть века Янус прожил, по сути, благодаря стараниям работников музея, которые ежедневно делают черепахе массаж, купают в ромашковом чае и кормят исключительно органической зеленью. Для пресмыкающегося даже сделали специальный скейт, на котором Янус периодически катается. Черепахе даже включают специально подобранную музыку и регулярно отправляют на прогулку.

В дикой природе Янус не только вряд ли смог бы дожить до столь серьезного возраста, но скорее всего просто погиб бы, поскольку не может при опасности прятать голову в панцирь.