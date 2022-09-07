Женщина пожаловалась на арест из-за привлекательной внешности

Женщина, задержанная полицией в международном аэропорту Маккара в Неваде, США, посчитала свою привлекательную внешность причиной ареста. Об этом сообщается на сайте телеканала KTNV-TV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел 31 августа, когда женщина по имени Хенд Бустами покинула один из ресторанов аэропорта, не оплатив счет. Работники заведения обратились в полицию. Полицейские осмотрели место преступления и окрестности, но подозреваемую найти не смогли.

Вскоре сотрудники Администрации транспортной безопасности, досматривающие пассажиров в аэропорту, пожаловались, что женщина, похожая на Бустами, спит возле контрольно-пропускного пункта. Полицейские направились в указанное место и действительно обнаружили Бустами в зоне выдачи багажа.