Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
4 часа назад

Женщина пожаловалась на арест из-за привлекательной внешности

Lenta.ru

Женщина, задержанная полицией в международном аэропорту Маккара в Неваде, США, посчитала свою привлекательную внешность причиной ареста. Об этом сообщается на сайте телеканала KTNV-TV.

Женщина пожаловалась на арест из-за привлекательной внешности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел 31 августа, когда женщина по имени Хенд Бустами покинула один из ресторанов аэропорта, не оплатив счет. Работники заведения обратились в полицию. Полицейские осмотрели место преступления и окрестности, но подозреваемую найти не смогли.

Вскоре сотрудники Администрации транспортной безопасности, досматривающие пассажиров в аэропорту, пожаловались, что женщина, похожая на Бустами, спит возле контрольно-пропускного пункта. Полицейские направились в указанное место и действительно обнаружили Бустами в зоне выдачи багажа.

Когда полицейские попытались ее задержать, та начала брыкаться и заявила, что ее хотят арестовать из-за ее неотразимой внешности. «Вы никогда не видели таких красивых людей, как я», — кричала она. После задержания ее поместили в следственный изолятор.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители