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2 часа назад

Мужчина одержал победу над рыбой весом 230 килограммов и побил рекорд

Мира Маркина

Американец 2,5 часа боролся с 230-килограммовой рыбой и побил 40-летний рекорд. Об этом сообщает Sport Fishing Magazine.

33-летний Брэндон вместе с отцом Кэри и друзьями отправился на рыбалку в океан 21 августа. Мужчинам долго не везло с уловом, и тогда они сменили наживку и заглубили ее на 100 метров. Вскоре катушка спиннинга начала быстро раскручиваться.

Кэри бросился к удочке и попытался поднять улов, но он оказался слишком тяжелым. По словам Брэндона, лишь через полчаса его отцу удалось вывести рыбу на глубину шесть метров, и американцы увидели, какая она огромная.

На лодке была электрическая катушка, но она сломалась, и Кэри пришлось 2,5 часа бороться с гигантской рыбой при помощи обычной. Когда рыбаки все же достали улов, они увидели, что его длина составляет почти четыре метра, а вес около 230 килограммов.

Ранее подобный улов был только в 1979 году. Тогда другому американцу удалось поймать экземпляр весом 200 килограммов.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что рыбак 11 дней выживал в холодильнике посреди моря.

Безумный мир,Видео,
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