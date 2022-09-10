Ядовитая черная мамба застряла в туалете в жилом доме

Огромная черная змея мамба длиной более 2,5 метров застряла в стене туалета в ЮАР.

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Так, змеелов Ник Эванс в городе Пайтаун получил звонок от электрика, который заметил мамбу в подвале многоквартирного дома в городском районе. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Я вошел в туалет и поднял небольшой шкаф, который, по-видимому, закрывал полость, где были трубы... Там была мамба. Можете ли вы представить, чтобы она каким-то образом выскочила (хотя физически это невозможно) и поздоровалась с тем, кто был в туалете?».

Черная мамба — крупная змея, обитающая в частях Африки к югу от Сахары, известная своими размерами, скоростью и чрезвычайно сильным ядом . Считается одной из самых опасных змей в мире.

Это вторая по длине ядовитая змея после королевской кобры. Змеи имеют репутацию агрессивных, но они, как правило, застенчивы, обычно предпочитая убегать, если чувствуют угрозу. Но черная мамба может укусить, если ее потревожить или почувствовать, что ее загнали в угол.

Эвансу удалось схватить змею щипцами, но стало ясно, что змея застряла, и он не может ее вытащить.

В тех случаях, когда она нападает, змея обычно наносит несколько ударов, доставляя яд, чрезвычайно токсичный для человека, поражающий нервную систему и сердце.

Эвансу удалось схватить змею щипцами, но стало ясно, что змея застряла, и он не может ее вытащить. Ее тело застряло между кирпичами и трубой и не двигалось с места», — сказал он.

После более чем часовых попыток Эвансу удалось освободить мамбу с помощью охранника и убрать ее с территории.

«Мамба была истощена, холодна и покрыта пылью», — сказал Эванс.