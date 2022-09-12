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5 часов назад

Встречавшиеся шесть лет мужчина и женщина оказались родственниками

Lenta.ru

Пользовательница Reddit из США рассказала о том, что они вместе с возлюбленным прошли тест ДНК и узнали, что являются родственникам. На историю пары обратило внимание издание The Mirror.

Встречавшиеся шесть лет мужчина и женщина оказались родственниками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

30-летняя женщина рассказала, что узнала о том, что была удочерена в детстве, когда училась в старших классах школы. Этот факт помог ей сблизиться с возлюбленным, который, как оказалось, тоже рос в приемной семье. Пара встречалась шесть лет и планировала совместное будущее. Однажды молодые люди решили пройти ДНК-тест, чтобы узнать больше о своем происхождении.

Тест показал, что мужчина является ее родным братом.

«У нас замечательные отношения. Мы понимаем друг друга с полуслова. Мы быстро привязались друг к другу. Я никогда не встречала человека, с которым бы чувствовала такую близость. Теперь я понимаю, что все это потому, что он — мой родной брат», — рассказала узнавшая о родстве с возлюбленным женщина.

За шесть лет совместной жизни пара делала все, что обычно делают влюбленные. Они признавались друг другу в чувствах, занимались сексом, отмечали значимые даты и познакомили друг друга с родителями. «Я рада, что мы решили не заводить детей», — подчеркнула она.

На момент написания поста женщина только узнала эту новость и была напугана.

«Я еще не сказала об этом своему парню. Я очень надеюсь, что это ошибка, но теперь многое становится на свои места. Нам всегда говорили, что мы очень похожи, или что он — мужская версия меня», — отметила она.

Позже женщина опубликовала дополнение, в котором рассказала, что показала возлюбленному результаты теста. Он предложил не паниковать и не принимать поспешных решений до тех пор, пока не будут готовы результаты повторного тестирования.

Пользователи выразили сочувствие паре. «Наверное, ужасно оказаться в такой ситуации», — написал один из них. «Это очень печально. Представляю, как тяжело будет справиться с этим», — отметил другой. Некоторые авторы комментариев предложили паре не расставаться, учитывая, что они не собираются заводить детей.

Безумный мир,
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