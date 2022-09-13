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1 час назад

В США найден редчайший двухголовый уж

Мира Маркина

Американец из города Клей-Сентер, штат Небраска, нашел редчайшую двухголовую змею. Об этом сообщает Newsweek.

Найден редчайший двухголовый уж
Фото: NEWSWEEK DIGITAL LLCNEWSWEEK DIGITAL LLC

Джошуа Маршалл наткнулся на пресмыкающееся, когда чистил сад своей девушки. Под бревном возле очага он заметил двух садовых ужей, но, присмотревшись, понял, что уж один, но с двумя головами.

Маршалл посадил ужа в кувшин и сообщил о находке в Центр охраны дикой природы и парков штата, но его перенаправили в Университет Небраски в Линкольне. В тот же день ужа забрал герпетолог университета Деннис Ферраро.

Эксперт отметил, что ужу было всего десять дней, так что он вряд ли бы выжил в дикой природе. При ближайшем рассмотрении оказалось, что у него не только две головы, но и две раздельные шеи. Из-за того, что головы двигаются в разных направлениях, пресмыкающееся двигается медленно.

Редчайшего двухголового ужа будут использовать в исследовательских целях. После смерти его сохранят для науки.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что мужчина вцепился зубами в змею ради мести.

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