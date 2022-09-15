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1 час назад

Житель Петербурга обнаружил в ванной ядовитую королевскую змею

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге местный житель обнаружил в своей ванной комнате ядовитую змею. Об этом сообщает портал NEW INFORM.

Петербуржец обнаружил в ванной ядовитую королевскую змею
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 14 сентября 2022 года в одном из домов на Васильевском острове. Увидев экзотическое пресмыкающееся, мужчина сразу позвонил в экстренные службы.

На место приехали сотрудники полиции и спасатели, однако поймать змею им не удалось, и они уехали. Спустя некоторое время россиянин самостоятельно убил заползшее к нему животное.

Сообщается, что пресмыкающееся оказалось ядовитой синалойской королевской змеей.

Ранее стало известно, что в ЮАР в стене туалета, расположенного в жилом доме, нашли ядовитую черную мамбу длиной около 2,5 метра.

Безумный мир,
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