Петербуржец обнаружил в ванной ядовитую королевскую змею

В Санкт-Петербурге местный житель обнаружил в своей ванной комнате ядовитую змею. Об этом сообщает портал NEW INFORM.

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Инцидент произошел 14 сентября 2022 года в одном из домов на Васильевском острове. Увидев экзотическое пресмыкающееся, мужчина сразу позвонил в экстренные службы.

На место приехали сотрудники полиции и спасатели, однако поймать змею им не удалось, и они уехали. Спустя некоторое время россиянин самостоятельно убил заползшее к нему животное.

Сообщается, что пресмыкающееся оказалось ядовитой синалойской королевской змеей.