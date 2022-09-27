Участник турнира рыбаков напился и лишился 11 млн рублей

В США профессиональный рыбак 58-летний Эдвард Поллнер лишился крупного выигрыша из-за злоупотребления алкоголем и обвинил организаторов турнира в своем поражении. Об этом сообщает New York Post.

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Известно, что мужчина подал в суд на компанию Tri-State Tournaments после того, как он лишился приза в 200 тысяч долларов (около 11,6 миллиона рублей).

Поллнер в команде с другими участниками поймал тунца весом 88,7 килограмма. Этот результат стал четвертом в турнире. Возвращаясь на берег, Поллнер с приятелем успел напиться, отмечая удачную рыбалку.

Уже на берегу представители Tri-State Tournaments потребовали, чтобы они немедленно прошли тест на детекторе лжи, чтобы убедиться, что тунец был пойман по всем правилам соревнования. Но рыбаки провалили тест и, соответственно, не получили заслуженный выигрыш.

Мужчина считает, что проводить проверку на полиграфе настолько пьяных людей было несправедливо, поэтому он и подал в суд. Он также указал на то, что алкоголь на борту яхты был предоставлен организаторами.

Также известно, что позже мужчины успешно прошли тест в независимой компании, но Tri-State Tournaments не приняла этих результатов.