Семью могут привлечь к ответственности за гендер-пати на водопаде

Семья находится в ожидании счастливого события, и они позвали родных и близких к популярному среди горожан водопаду на реке Кейма-пе, чтобы объявить пол малыша.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Когда все собрались, будущие родители окрасили водопад в синий цвет. Это значит, что родится мальчик.

Видео с семейного торжества было опубликовано в сети. Но пользователи не разделили радости с земляками.

Комментаторы озадачились насколько безопасным был краситель, который использовался при церемонии.

Пользователи затравили пару за столь необдуманные действия.