Семью могут привлечь к ответственности за гендер-пати на водопаде

Семья находится в ожидании счастливого события, и они позвали родных и близких к популярному среди горожан водопаду на реке Кейма-пе, чтобы объявить пол малыша.
Когда все собрались, будущие родители окрасили водопад в синий цвет. Это значит, что родится мальчик.
Видео с семейного торжества было опубликовано в сети. Но пользователи не разделили радости с земляками.
Комментаторы озадачились насколько безопасным был краситель, который использовался при церемонии.
Пользователи затравили пару за столь необдуманные действия.
Но и это еще не все. Историей заинтересовались местные власти. Уже назначена проверка по факту окрашивания водопада. И если выяснится, что краска нанесла ущерб экосистеме, устроителям гендер-пати придется отвечать по закону.