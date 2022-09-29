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1 час назад

В Бразилии семейную пару могут привлечь к ответственности за подкрашивание водопада

runews24.ru

Семья находится в ожидании счастливого события, и они позвали родных и близких к популярному среди горожан водопаду на реке Кейма-пе, чтобы объявить пол малыша.

Семью могут привлечь к ответственности за гендер-пати на водопаде
Фото: runews24.rurunews24.ru

Когда все собрались, будущие родители окрасили водопад в синий цвет. Это значит, что родится мальчик.

Видео с семейного торжества было опубликовано в сети. Но пользователи не разделили радости с земляками.

Комментаторы озадачились насколько безопасным был краситель, который использовался при церемонии.

Пользователи затравили пару за столь необдуманные действия.

Но и это еще не все. Историей заинтересовались местные власти. Уже назначена проверка по факту окрашивания водопада. И если выяснится, что краска нанесла ущерб экосистеме, устроителям гендер-пати придется отвечать по закону.

Безумный мир,
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