Хозяйка избаловала собаку и разрешила ей есть за столом

22-летняя Элли Бич из графства Бакингемшир, Великобритания, избаловала свою собаку по имени Луна и разрешила ей есть за обеденным столом. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что раньше ее девятимесячная собака породы кокапу отказывалась есть из своей миски.

«Луна всегда смотрела, как мы едим, хотя никогда не просила дать ей что-то со стола, — объясняет хозяйка. — После восьми или девяти месяцев попыток кормить ее из миски, я поняла, что это не сработает, и решила попробовать выделить ей собственное место за столом».

По ее словам, собака никогда не лезет в чужие тарелки и спрыгивает со стула, как только заканчивает трапезу.