Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Хозяйка избаловала собаку и разрешила ей есть за столом

Lenta.ru

22-летняя Элли Бич из графства Бакингемшир, Великобритания, избаловала свою собаку по имени Луна и разрешила ей есть за обеденным столом. Об этом сообщает The Sun.

Хозяйка избаловала собаку и разрешила ей есть за столом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что раньше ее девятимесячная собака породы кокапу отказывалась есть из своей миски.

«Луна всегда смотрела, как мы едим, хотя никогда не просила дать ей что-то со стола, — объясняет хозяйка. — После восьми или девяти месяцев попыток кормить ее из миски, я поняла, что это не сработает, и решила попробовать выделить ей собственное место за столом».

По ее словам, собака никогда не лезет в чужие тарелки и спрыгивает со стула, как только заканчивает трапезу.

Хозяйка также купила Луне несколько кроватей и разместила их в каждой комнате «на случай, если она захочет отдохнуть». Бич регулярно устраивает с питомицей вечерние просмотры кинофильмов и покупает ей попкорн для собак. Среди лакомств Луны хозяйка упомянула и мороженое со вкусом клубничного чизкейка. Она рассказала, что у ее собаки всегда есть собственная банка десерта.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители