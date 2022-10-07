Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Испанец за деньги учит людей лазить по деревьям

Газета.Ru

Мужчина из Барселоны за деньги учит людей лазить по деревьям, пишет Oddity Central. Как выяснилось, желающих освоить этот навык оказалось на так уж мало.

Испанец за деньги учит людей лазить по деревьям
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Виктор Флейтес, которого прозвали «Тарзаном», берет за урок $10 c человека. Во время занятий испанец учит людей не только лазить по деревьям, но и безопасно прыгать с ветки на ветку, а также правильно передвигаться на четвереньках.

«Это больше похоже на спорт, но вы «отключаетесь» и отождествляете себя с природой», — объяснил мужчина.

Впрочем, занятия Виктора — это не только физические упражнения. Они представляют собой смесь спортивных и умственных дисциплин, уверяет испанец. Кроме того, мужчину и его тренировки часто критикуют, но у Флейтеса есть ответ недоброжелателям.

«Люди, которые меня критикуют, должны прийти и сами попробовать», — уверен мужчина.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители