Испанец за деньги учит людей лазить по деревьям

Мужчина из Барселоны за деньги учит людей лазить по деревьям, пишет Oddity Central. Как выяснилось, желающих освоить этот навык оказалось на так уж мало.
Виктор Флейтес, которого прозвали «Тарзаном», берет за урок $10 c человека. Во время занятий испанец учит людей не только лазить по деревьям, но и безопасно прыгать с ветки на ветку, а также правильно передвигаться на четвереньках.
«Это больше похоже на спорт, но вы «отключаетесь» и отождествляете себя с природой», — объяснил мужчина.
Впрочем, занятия Виктора — это не только физические упражнения. Они представляют собой смесь спортивных и умственных дисциплин, уверяет испанец. Кроме того, мужчину и его тренировки часто критикуют, но у Флейтеса есть ответ недоброжелателям.
«Люди, которые меня критикуют, должны прийти и сами попробовать», — уверен мужчина.