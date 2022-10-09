Что случилось со священником, который улетел на тысяче шаров

Бразильский католический священник Аделир Антонио де Карли хотел установить необычный рекорд. Мужчина мечтал подняться в воздух на тысяче воздушных шаров и пролететь над землей так долго, как это никто не делал до него. К сожалению, его намерением обернулось трагедией. Почему? Читайте в статье “Рамблера”.

Для Аделира полет на шарах был не только шансом войти в историю рекордсменом, но и возможностью собрать средства на строительства зоны отдыха и часовни для дальнобойщиков в Паранагуа. Из этого города мужчина должен был начать свое путешествие в Дорадус. Для него полет на шарах был вторым. Ранее Аделир уже предпринимал подобную попытку воздухоплавания. Тогда путешественник продержался в небе четыре часа и пролетел 25 километров. Полет состоялся 13 января 2008 года.

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В этот раз ему нужно было побить рекорд в 19 часов и преодолеть более 750 километров. С собой помимо бесконечного энтузиазма у Аделира был спасательный жилет, термокостюм, телефон (мобильный и спутниковый), вариометр, парашют и пятидневный запас провизии с водой. Мужчину 20 апреля 2008 года провожали в небо в окружении журналистов. Но совсем скоро близким Аделира пришлось вновь обратиться к СМИ: связь с отчаянным путешественником пропала.

Целесообразность задумки Аделира поставили под сомнение еще в первый раз, когда он связался с землей. Тогда путешественник сообщил, что ему нужна помощь: Аделир не знал, как пользоваться вариометром, а батарея спутникового телефона разряжалась. Спустя несколько часов мужчина связался еще раз. Он объяснил, что теряет высоту и снизился с 6,5 км до 2,5 км над землей. Под собой Аделир видел океан. Он попытался отправить свои координаты, но их не смогли трактовать.

24 апреля 2008 года бразильские спасатели обнаружили связку воздушных шаров. Она дрейфовала в водах Атлантического океана, примерно в 50 километрах от побережья в районе Санта-Катарина – находясь над ним, Аделир последний раз выходил на связь.

Спасатели верили, что священник выжил. Он считался опытным парашютистом, да и полет на шарах не был для него новинкой. Но реальность оказалась иной.