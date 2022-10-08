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2 часа назад

Британка решила развеять прах умершего хомяка на Гавайях

Вечерняя Москва

Жительница Великобритании решила попрощаться со своим умершим хомяком в американском штате Гавайи. Там она планирует развеять его прах над океаном. Об этом сообщает Daily Mail.

Британка решила развеять прах умершего хомяка на Гавайях
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Хомяк по кличке Спад стал популярными в Сети после того, как хозяйка начала создавать для него необычные интерьеры из картонных коробок — маленький паб, картинную галерею и пляж на Гавайях.

— Поскольку он жил с четырьмя кошками, то всегда был в заточении, поэтому я подумала: «Ну все, Спад выходит на свободу», — поделилась воспоминаниями британка.

Хомяка не стало в марте этого года. В память о нем хозяйка питомца хочет отправиться в Гавайи, чтобы развеять его прах на пляже. Часть праха она использует для создания ожерелья, «чтобы Спад всегда был рядом».

Безумный мир,
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