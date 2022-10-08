Британка решила развеять прах умершего хомяка на Гавайях

Жительница Великобритании решила попрощаться со своим умершим хомяком в американском штате Гавайи. Там она планирует развеять его прах над океаном. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Хомяк по кличке Спад стал популярными в Сети после того, как хозяйка начала создавать для него необычные интерьеры из картонных коробок — маленький паб, картинную галерею и пляж на Гавайях.

— Поскольку он жил с четырьмя кошками, то всегда был в заточении, поэтому я подумала: «Ну все, Спад выходит на свободу», — поделилась воспоминаниями британка.