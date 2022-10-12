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2 часа назад

Невеста шокировала соцсети фото салата из макарон, сделанного своими руками на свадьбу

Газета.Ru

Невеста шокировала соцсети фотографией салата из макарон, сделанного своими руками, пишет Daily Mail. По словам людей, ничего отвратительнее они еще не видели.

Невеста шокировала соцсети фото салата из макарон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Женщина опубликовала фото своего блюда в соцсетях. Для того, чтобы угостить всех гостей свадьбы, салат пришлось делать в огромном количестве — закуска заполнила надувной бассейн, использованный в качестве посуды. Кроме того, невеста уточнила, что угощение простояло три дня при комнатной температуре, но не испортилось.

Впрочем, зрители, глядя на снимок салата, признаются, что им стало плохо лишь от одного его вида. Они надеются, что после такой трапезы никому не понадобилась медицинская помощь.

«Она что, пыталась убить всю свою свадьбу? Макароны очень опасны, если их неправильно хранить, очень опасны!» — возмутились комментаторы.

Ранее невеста из Индии забила до смерти своего жениха за публикацию ее интимных фото.

Безумный мир,
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