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1 час назад

Мужчина рассказал о своих воспоминаниях после смерти

Lenta.ruиещё 1

61-летний житель Австралии Алистер Блейк вернулся к жизни спустя полтора часа после клинической смерти. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина рассказал о своих воспоминаниях после смерти
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жена Блейка поняла, что у мужа произошла остановка сердца, когда, проснувшись утром, обнаружила, что он не реагирует на ее голос и хрипит. Сотрудники скорой помощи, которую она вызвала, более часа пытались реанимировать мужчину. В итоге им удалось заново запустить его сердце. После этого он был доставлен в больницу.

По словам Блейка, у него не осталось никаких воспоминаний о нескольких днях, проведенных в реанимационном отделении.

«Помню, как лег спать в субботу вечером. Следующее воспоминание — это как проснулся в четверг утром на медицинской каталке, которую везли из реанимации в отделение интенсивной терапии сердца», — рассказал он.

Блейку понадобилась операция, которая восстановила кровоток в артериях сердца. Кроме того, в качестве меры предосторожности ему установили кардиостимулятор. Через 12 дней он выписался.

«Я стал совершенно по-другому относиться к жизни. Я сократил количество рабочих часов и стараюсь больше общаться с семьей и друзьями», — говорит мужчина.

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