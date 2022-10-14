Мужчина рассказал о своих воспоминаниях после смерти

Жена Блейка поняла, что у мужа произошла остановка сердца, когда, проснувшись утром, обнаружила, что он не реагирует на ее голос и хрипит. Сотрудники скорой помощи, которую она вызвала, более часа пытались реанимировать мужчину. В итоге им удалось заново запустить его сердце. После этого он был доставлен в больницу.