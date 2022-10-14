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50 минут назад

В лесу грибников напугала одинокая женщина в кроваво-красном платье

Вести Подмосковья

Жуткая встреча произошла в чаще леса в Чеховском округе. Грибники неожиданно наткнулись на стоящую на поляне странную женщину зловещего вида. Любители тихой охоты остолбенели от ужаса, но любопытство вяло верх и, подойдя поближе, вспотевшие от страха грибники развеселились. Перед ними стоял нарядный манекен. Об этом рассказал портал «Чехов-Вид.ру».

В лесу грибников напугала одинокая женщина в кроваво-красном платье
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Каким путем пластиковая модница в платье с кроваво-красным узором и ожерельем на шее попала в лес - неизвестно, но зрители поспешили сделать несколько снимков «страшной лесной дивы» и выложили их в интернет. Восторженным комментариям в соцсетях не было предела — лесное пугало назвали и Кринжатиной полнейшей, и «резиновой Зиной», эмоциональное интернет-сообщество даже вспомнил про Панночку из известного литературного произведения Гоголя.

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