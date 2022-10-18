Американский фермер проплыл 60 километров в тыкве: видео

Фермер Дуэйн Хансен из штата Небраска побил рекорд Гинесса после того, как проплыл 60 километров по реке в тыкве.

Тыква, в которой Хансен провел более 11 часов своего путешествия, была выращена им самим и весила 384 килограмма.

Подробнее об этом путешествии смотрите в видео.

Таким необычным образом Хансен решил справить свое 60-летие.

"Я прошел 38 миль вниз по реке, не вставая в этой тыкве, и мои колени все еще болят",

- отметил он и добавил, что повторять такой заплыв не планирует. Если кто-то побьет рекорд, фермер будет только рад, добавил он, потому что это очень тяжело.