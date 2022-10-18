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3 часа назад

Американский фермер проплыл 60 километров в тыкве: видео

Стелла Шмель

Фермер Дуэйн Хансен из штата Небраска побил рекорд Гинесса после того, как проплыл 60 километров по реке в тыкве.

Тыква, в которой Хансен провел более 11 часов своего путешествия, была выращена им самим и весила 384 килограмма.

Подробнее об этом путешествии смотрите в видео.

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Таким необычным образом Хансен решил справить свое 60-летие.

"Я прошел 38 миль вниз по реке, не вставая в этой тыкве, и мои колени все еще болят",

- отметил он и добавил, что повторять такой заплыв не планирует. Если кто-то побьет рекорд, фермер будет только рад, добавил он, потому что это очень тяжело.

Ранее мы публиковали видео того, как в США у берегов Массачусетса на яхту с рыбаками выпрыгнула акула. Она распугала рыбаков.

Безумный мир,Видео,
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