146-килограммовая женщина застряла в трубе в аквапарке

26-летняя Наоми Смит из Шотландии, Великобритания, решила сделать операцию по шунтированию желудка и похудеть после того, как застряла на водной горке. Об этом сообщает Daily Record.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

146-килограммовая женщина рассказала, что начала набирать вес во время полового созревания. Она боялась ходить в школу из-за стыда, и над ней постоянно смеялись одноклассники.

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«Однажды ко мне подъехали подростки на машине. Они опустили окна, начали смеяться надо мной и бросать в меня сладости», — вспоминает британка.

В результате издевательств, которые пришлось пережить женщине, у нее появилось расстройство пищевого поведения. Она могла не есть несколько дней, а после сильно переедать.

«Я знала, что единственное, что заставляет меня чувствовать себя спокойной и счастливой — это еда», — рассказывает Смит.

Она утверждает, что уже перепробовала все диеты, но ничего не смогло помочь ей похудеть.

В июне этого года женщине диагностировали липедему — хроническое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется аномальным распределением жировой ткани. Сейчас Смит ежедневно принимает болеутоляющие средства. Врачи посоветовали ей похудеть, чтобы уменьшить нагрузку на суставы, усугубляемую болезнью.

Отправной точкой к похудению стал инцидент в аквапарке. Смит собиралась прокатиться на водной горке, но застряла в трубе и не смогла съехать вниз.

«В тот момент в глубине души мне хотелось убежать, заплакать и пропасть навсегда, потому что мне было очень стыдно», — говорит она.

Женщина приняла решение сделать операцию по шунтированию желудка, чтобы снова стать здоровой и активной. Она создала аккаунт для пожертвований на краудфандинговой платформе GoFundMe, где планирует собрать 3,5 тысячи фунтов стерлингов (244 тысячи рублей). Она призналась, что мечтает иметь возможность гулять с сыном и стать лучшей версией себя.