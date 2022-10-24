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15 минут назад

Попугаи увидели воздушный шар и умерли от испуга

Lenta.ru

В нидерландском городе Хертогенбос суд обязал воздухоплавателей выплатить компенсацию хозяину попугаев, которые увидели его воздушный шар и умерли от испуга. Об этом сообщает Dutch News.

Попугаи увидели воздушный шар и умерли от испуга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Птицы погибли в марте 2017 года, когда воздушный шар, который принимал участие в соревнованиях, проплыл всего в 50 метрах от их клеток. Звук горелки вызвал у них сильнейший стресс, который привел к сердечному приступу.

Владелец попугаев требовал компенсацию в размере 113 тысяч евро (6,8 миллиона рублей) за потерю желтошейного амазона стоимостью 1250 евро (75,3 тысячи рублей) и пары гиацинтовых ара стоимостью 40 тысяч евро (2,4 миллиона рублей), а также потомства, которое они могли бы произвести, если бы остались живы.

Компания из города Схейндел, которой принадлежал шар, признала, что он летел ниже 300 метров, но усомнилась, что причиной смерти попугаев было именно это. В качестве свидетеля в суде выступил владелец зоопарка и эксперт по попугаям Ричард Луманс.

«Попугаи умирают от острой сердечной недостаточности, а не от любого неожиданного шума», — заявил он.

Судья отклонил альтернативные предположения о причине смерти попугаев. При этом он ограничил компенсацию 55 тысячами евро (3,3 миллиона рублей).

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