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2 часа назад

В Англии девушка стала секс-куклой ради любимого

Passion.ru

Медики, проводившие операцию, до сих пор не могут прийти в себя.

В Англии девушка стала секс-куклой ради любимого
Фото: Passion.ruPassion.ru

Пластическая операция по изменению внешности –штука недешевая и малоприятная. Чтобы на нее решиться, женщине нужная серьезная мотивация. Ну, скажем, такая, как у главной героини фильма Франсиса Леруа Эммануэль-4.

А вот недавняя пациентка одной из лондонских клиник (имя по понятным причинам не называется) пришла на первичную консультацию с секс-куклой.

И пояснила, что желает сделаться ее копией.

Отвечая на недоуменные вопросы врачей, девушка рассказала простую, но весьма поучительную историю.

Оказалось, что ее парень перестал быть активным в постели. Дабы уязвить и раззадорить партнера, девушка подарила ему секс-куклу.

После чего, молодой человек с удовольствием переключился на резиновый муляж.

"Я скучаю по нему. Может быть, если я стану походить на эту куклу, он вернется от нее ко мне", - признается девушка.

Операция за $11000 уже сделана.

Теперь дело за малым – подменить собой резиновое изделие.

Безумный мир,
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