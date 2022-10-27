Мужчина нашел в ухе наклейку от яблока спустя несколько лет

Блогер Эллис Ллойд Джонс обнаружил в ухе наклейку с яблока, которое он съел несколько лет назад. Подробностями он поделился в своем TikTok-аккаунте.

Мужчина приобрел устройство для чистки ушей со встроенной камерой. Джонс решил проверить содержимое своих слуховых проходов, и среди серы и волосков он обнаружил белую наклейку от яблок сорта Гала, которые, по его словам, не ел уже много лет.