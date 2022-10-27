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2 часа назад

Мужчина нашел в ухе наклейку от яблока спустя несколько лет

Мария Иглина

Блогер Эллис Ллойд Джонс обнаружил в ухе наклейку с яблока, которое он съел несколько лет назад. Подробностями он поделился в своем TikTok-аккаунте.

Мужчина нашел в ухе наклейку от яблока спустя несколько лет
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мужчина приобрел устройство для чистки ушей со встроенной камерой. Джонс решил проверить содержимое своих слуховых проходов, и среди серы и волосков он обнаружил белую наклейку от яблок сорта Гала, которые, по его словам, не ел уже много лет.

Мужчина пришел навестить дочь и узнал о наличии второго отца

Джонс вытащил этикетку и опубликовал в социальных сетях. Подписчики поделились своими историями:

"Однажды я вытащила у коллеги по работе из уха фишку от игры "Монополия". Она не играла в нее 10 лет".

Ранее в соцсетях всплыла милая записка Елизаветы II принцу Уильяму.

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