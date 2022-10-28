Женщина осталась с дырой в щеке после чистки духовки

45-летняя Мора Прендергаст из графства Мейо, Ирландия, решила почистить духовку и осталась с дырой в щеке. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина нанесла чистящее средство на железные решетки от духовки и оставила их на ночь, планируя закончить уборку с утра. На следующий день, когда она открыла упаковку со средством, капля жидкости попала на ее щеку. Прендергаст не сразу поняла, что произошло, пока не почувствовала зуд. Она протерла лицо полотенцем и продолжила чистить духовку, не подозревая, что получила тяжелый ожог. «Потом моя дочь вернулась домой и сказала: "Боже мой, мама, у тебя все лицо черное"», — вспоминает она.

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Прендергаст побежала в ванную комнату и несколько раз умылась водой, после чего вызвала скорую помощь. Врачи направили ее в отделение пластической хирургии и провели срочную операцию, удалив часть кожи для предотвращения дальнейшего распространения ожога, оставив пациентку с дырой в щеке.

В течение следующих трех с половиной лет женщина перенесла 10 пластических операций, многие из которых были неудачными. После одной из процедур к ее лицу прикрепили вакуумный пакет для дренирования раны, с которым Прендергаст должна была проходить два с половиной месяца. «В тот период я просто не выходила из дома. Я не хотела, чтобы люди пялились на меня. Я постоянно чувствовала себя уродливой», — рассказывает она.

Спустя множество мучительных операций женщина пошла на поправку. Она решила сделать татуировку в виде пяти звезд рядом со шрамом, и, по ее словам, с тех пор люди перестали замечать последствия ожога.

«Я чувствую, что наконец-то счастлива. Я помолвлена с мужчиной, которого знаю всю жизнь, у меня шестеро прекрасных детей, мои мама и папа в порядке, я работаю в замечательном отеле, и у меня прекрасные друзья», — говорит она.