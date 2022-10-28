Блогер из США готовит печенье по рецептам с кладбища

В соцсетях набирает популярность блог американки, которая в качестве хобби готовит печенье по рецептам с кладбища. Об этом сообщает Oddity Central.

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Блогер Рози Грант готовит по рецептам, выгравированным на надгробиях. Раньше она изучала библиотечное дело в университете и стажировалась в архивах кладбища.

Тогда она начала рассказывать о своей работе в соцсетях. Однажды девушка поделилась рецептом печенья, которое было выгравировано на одном из надгробий.

По словам блогера, готовка по рецептам с кладбища позволила ей посмотреть на смерть с другой стороны. Она отметила, что рецепт вкусного блюда — отличный способ увековечить чью-то память. К тому же, еда неплохо успокаивает во время траура.

В «кладбищенском» арсенале Рози рецепты орехового рулета, сырного соуса, тортов. В скором времени Грант намерена выпустить сборник найденных рецептов.