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1 час назад

Традиционная сырная гонка прошла в Италии

Мир24

Катись сыр большой и маленький. В итальянском городе Вольтерра прошла традиционная гонка, передает «МИР 24».

Традиционная сырная гонка прошла в Италии
Фото: Мир24Мир24

Участники соревнований должны были провести сырный круг по полосе препятствий, подгоняя его деревянными лопатками. Причем использовать короткую лопатку можно только для того, чтобы поднять упавший сыр, а управлять им необходимо длинной. Трасса была выстроена на холме, и проход по ней требовал ловкости и умения быстро бегать. Победитель получил в награду большой круг вкусного сыра.

«Я участвовал уже в третий раз и второй год подряд выигрываю. Это была очень сложная трасса, и конкуренты достойные. Я не был уверен, что смогу победить», – признался победитель гонки Эдуардо Стефанини.

Как уверяют организаторы, корни этой необычной забавы были заложены еще в Средневековье. Поэтому все участники гонки и зрители одеты в исторические костюмы.

Безумный мир,
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