Традиционная сырная гонка прошла в Италии

Участники соревнований должны были провести сырный круг по полосе препятствий, подгоняя его деревянными лопатками. Причем использовать короткую лопатку можно только для того, чтобы поднять упавший сыр, а управлять им необходимо длинной. Трасса была выстроена на холме, и проход по ней требовал ловкости и умения быстро бегать. Победитель получил в награду большой круг вкусного сыра.