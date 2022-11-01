Традиционная сырная гонка прошла в Италии

Катись сыр большой и маленький. В итальянском городе Вольтерра прошла традиционная гонка, передает «МИР 24».
Участники соревнований должны были провести сырный круг по полосе препятствий, подгоняя его деревянными лопатками. Причем использовать короткую лопатку можно только для того, чтобы поднять упавший сыр, а управлять им необходимо длинной. Трасса была выстроена на холме, и проход по ней требовал ловкости и умения быстро бегать. Победитель получил в награду большой круг вкусного сыра.
«Я участвовал уже в третий раз и второй год подряд выигрываю. Это была очень сложная трасса, и конкуренты достойные. Я не был уверен, что смогу победить», – признался победитель гонки Эдуардо Стефанини.
Как уверяют организаторы, корни этой необычной забавы были заложены еще в Средневековье. Поэтому все участники гонки и зрители одеты в исторические костюмы.