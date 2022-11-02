Родители назвали ребенка предложенным призраком именем

В Бакингемшире, Великобритания, родители назвали ребенка именем, предложенным призраком, который, как они верят, живет с ними. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

35-летняя Лейни Кларк и ее 23-летний супруг Бен Хаббард утверждают, что с 2018 года живут в одном доме с двумя призраками — Дэйвом и Энди. По словам британцев, духи стали обычной частью их жизни, и они уже привыкли к шорохам, скрипу и грохоту.

В феврале Кларк родила сына Аполлона. По ее словам, во время родов она «умерла на три минуты» из-за введенного в спинной мозг обезболивающего.

«Трудно описать тот всепоглощающий покой, который я ощущала. Я не хотела уходить. Появились две мои умершие бабушки и мама, они улыбались мне. Я не могла до них дотянуться, но я чувствовала их любовь», — поделилась воспоминаниями британка.

Затем женщина заметила 20-летнего мужчину с прической в стиле 80-х годов. Уже очнувшись, она поняла, что это был призрак Дейв. Несколько дней после родов Кларк находилась под наблюдением врачей вместе с новорожденным. Женщина утверждает, что в какой-то момент она заметила, как кроватка раскачивается, и поняла, что это Дейв пришел навестить Аполлона.

«Я знала, что это Дейв присматривает за мной, поэтому и не испугалась», — сказала она.

Супруги готовили призраков к появлению сына, чтобы их не шокировал плачущий ребенок в доме. С духами даже якобы согласовали имя для мальчика. Для этого Лейни и Бен провели спиритический сеанс, во время которого им показалось, что Дейв произнес «Аполлон», и поэтому пара решила так назвать ребенка.