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2 часа назад

Семья вернулась из отпуска домой и обнаружила незнакомку на диване

Мария Иглина

Семья из пригорода австралийского Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, вернулась из отпуска и обнаружила, что в их доме поселилась незнакомка. Об этом сообщает Daily Mail.

Семья вернулась из отпуска домой и обнаружила незнакомку на диване
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Женщину нашли на диване, она смотрела телевизор в одежде, принадлежавшей хозяйке дома. Владельцы дома, в свою очередь, вызвали полицию, и правоохранительные органы задержали незнакомку.

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Нарушительнице было предъявлено обвинение в незаконном взломе и проникновении в чужой дом, краже чужой собственности и незаконном использовании чужого автомобиля.

Выяснилось, что женщина жила в доме шесть дней, готовила еду и пользовалась принадлежащим семье автомобилем, который впоследствии разбила. Сейчас она находится под стражей и ожидает суда.

Ранее стало известно, что житель Индонезии женился 88 раз за 61 год.

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