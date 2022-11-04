Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Рай перфекциониста: кадры, где все получилось

Мира Маркина

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что некоторые люди никогда не пройдут мимо неровно лежащего коврика, одной выпирающей среди других на полке книги, не успокоятся, пока не разложат один к одному карандаши и не расставят тарелки по цвету и размеру? О, да, это они – перфекционисты. И все бы ничего, но иногда перфекционизм из безобидных и благородных стремлений может превратиться в настоящую болезнь, поистине отравляющую жизнь человека.

1/17 "Интересно, он знает, что я его вижу?"
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/17 Такое специально вообще можно придумать?
Фото: Соцсети
3/17 Какой-то максимально уверенный в своих расчетах водитель.
Фото: Соцсети
4/17 "В этот раз я точно хорошо спрячусь!"
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/17 Неповторимо!
Фото: Соцсети
6/17 Просто золото, а не камешки! (Если вы понимаете, о чем я...)
Фото: Соцсети
7/17 Теперь день обязан быть хорошим.
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/17 Если лежать, то только красиво.
Фото: Соцсети
9/17 Мир – лишь иллюзия...
Фото: Соцсети
10/17 И кто сказал, что их не так применяют?
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/17 Вроде и не старался...
Фото: Соцсети
12/17 Покатаемся завтра вечером?
Фото: Соцсети
13/17 Идеально – ни убавишь, ни прибавишь.
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/17 И могло же так повезти?
Фото: Соцсети
15/17 Когда у вас с хозяином буквально одно лицо.
Фото: Соцсети
16/17 И не говорите, что это вышло случайно.
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/17 А здесь-то что необычного?
Фото: Соцсети

Но этот материал не об этом, а о том, что бы могло стать раем для любого перфекциониста. "Рамблер" собрал для вас галерею из фотографий, на которых сложилось все – обстоятельства, время, место, ракурс, размеры... Смотрите сами и наслаждайтесь!

Люди показали самые уморительные выходки своих питомцев.

Безумный мир,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители