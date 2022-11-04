Рай перфекциониста: кадры, где все получилось

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что некоторые люди никогда не пройдут мимо неровно лежащего коврика, одной выпирающей среди других на полке книги, не успокоятся, пока не разложат один к одному карандаши и не расставят тарелки по цвету и размеру? О, да, это они – перфекционисты. И все бы ничего, но иногда перфекционизм из безобидных и благородных стремлений может превратиться в настоящую болезнь, поистине отравляющую жизнь человека.