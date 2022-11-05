Медсестра ампутировала ногу пациента ради семейной выставки чучел

Медсестра Мэри Браун из Висконсина приняла решение об ампутации ноги у умирающего пациента, не дождавшись его согласия на операцию. Женщина планировала поместить отрезанную конечность в магазин чучел, который принадлежит ее семье. На новость обратило внимание издание New York Post.

Фото: UNSPLASH.COM UNSPLASH.COM

По версии следствия, инцидент произошел в мае 2022 года в медицинском центре после длительного обследования пациента. Мужчина еще в марте получил обморожение, спустя два месяца лечения врачи пришли к выводу, что пациента не удастся спасти.

Браун ампутировала ступню, не получив его согласия на операцию. Женщина хотела выставить ногу с табличкой "надевайте ботинки, дети".

Из медицинского центра медсестру уже уволили, руководство больницы сотрудничает со следствием. Женщине грозит до 40 лет тюрьмы.