Медсестра ампутировала ногу пациента ради семейной выставки чучел

Медсестра Мэри Браун из Висконсина приняла решение об ампутации ноги у умирающего пациента, не дождавшись его согласия на операцию. Женщина планировала поместить отрезанную конечность в магазин чучел, который принадлежит ее семье. На новость обратило внимание издание New York Post.
По версии следствия, инцидент произошел в мае 2022 года в медицинском центре после длительного обследования пациента. Мужчина еще в марте получил обморожение, спустя два месяца лечения врачи пришли к выводу, что пациента не удастся спасти.
Браун ампутировала ступню, не получив его согласия на операцию. Женщина хотела выставить ногу с табличкой "надевайте ботинки, дети".
Из медицинского центра медсестру уже уволили, руководство больницы сотрудничает со следствием. Женщине грозит до 40 лет тюрьмы.
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