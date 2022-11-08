Детеныш бегемота родился в зоопарке Далласа

На свет почти 30-килограммовый детеныш появился за день до Хэллоуина. Кто это, самец или самка, зоологи сказать пока не могут. Бегемотик ни на шаг не отстает от своей мамы. Сейчас они живут отдельно от остальных членов семьи. С папой и сводной сестрой малыш встретится через несколько недель. Тогда же его смогут увидеть и посетители зоопарка.