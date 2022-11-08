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26 минут назад

Детеныш бегемота родился в зоопарке Далласа

Мир24

В Далласском зоопарке пополнение. В семье бегемотов родился упитанный и здоровый малыш, передает «МИР 24».

Детеныш бегемота родился в зоопарке Далласа
Фото: Мир24Мир24

На свет почти 30-килограммовый детеныш появился за день до Хэллоуина. Кто это, самец или самка, зоологи сказать пока не могут. Бегемотик ни на шаг не отстает от своей мамы. Сейчас они живут отдельно от остальных членов семьи. С папой и сводной сестрой малыш встретится через несколько недель. Тогда же его смогут увидеть и посетители зоопарка.

Напомним, что в октябре карликовая бегемотиха Ксюша впервые за два года вышла к людям. Посетители Московского зоопарка смогли увидеть ее в новом зимнем домике.

Безумный мир,
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