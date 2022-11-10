Мужчина 40 дней подряд ел одну курицу ради страданий

31-летний житель американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, Александр Томинский, питался только ненавистной ему курицей гриль в течение 40 дней подряд и прославился. Об этом сообщает Billy Penn.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина бросил себе вызов 28 сентября. Томинский утверждает, что не проиграл пари и не собирался заработать на этом деньги. Он придерживался только одной позиции: весь мир страдает, поэтому он тоже должен страдать, чтобы заставить других улыбаться. Томинский не ел ничего, кроме курицы, которую он не любит, и регулярно делился рассказами о своем курином посте в социальных сетях, чем привлек внимание сотен тысяч пользователей.

Чтобы страдать сильнее, он старался каждый раз выбирать курицу весом 0,9 килограмма, приготовленную без каких-либо специй. Поначалу мужчина спокойно съедал целую курицу гриль всего за 20 минут и прекрасно себя чувствовал. Однако через пару недель он начал жаловаться на спазмы и вздутие живота. К концу 40-дневного испытания он тратил уже более двух часов на прием пищи. В результате Томинский окончательно возненавидел курицу гриль.

В последний день испытания он решил устроить шоу для жителей города. Мужчина разместил объявление в социальной сети и призвал американцев присоединиться к нему. Собралась целая толпа: присутствующие аплодировали Томинскому и выкрикивали слова поддержки, пока он жевал мясо и периодически останавливался, чтобы дать ему перевариться или выпить воды. Спустя час он съел целую курицу и встал из-за стола под овации жителей.