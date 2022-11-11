В США прошел ежегодный ужин из 10 блюд с каннабисом

На днях в культурном центре в Уильямсбурге, Бруклин, шеф-повар Мигель Тринидад провел свой очередной фирменный ужин, состоящий из блюд из каннабиса. На вечер пришли 42 гостя.

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За насколько лет компания Тринидада, 99th Floor, организовала десятки таких ужинов. Каждый проводится в новом месте, которое не раскрывается до часа икс.

Обычно ужин состоит из пяти блюд, но в Вильямсбурге состоял из 10 – от вонтонов (китайские пельмени – прим.) из баранины до ропа-вьеха (мясное блюдо с гарниром из овощей – прим.). Каннабис по-разному присутствовал в каждом блюде. Первым стало нежное крудо из гребешка с засахаренным имбирем и грибной стружкой. Два миллиграмма каннабиса было добавлено в лаймовую настойку, которая подчеркивала блюдо, ту же, которая присутствовала в приветственном коктейле, дайкири. В тамале (тесто из кукурузной муки в кукурузных листьях – прим.) с уткой он был добавлен в сало, а также в соус моле.

Обычно такие ужины проводятся в лофтах и гаражах. Из-за правовой неопределенности открытие ресторана с блюдами из каннабиса пока невозможно. Пока 99th Floor организует закрытые ужины – чтобы на них попасть, нужна рекомендация.

В ужине на одного человека содержится примерно 20-25 миллиграммов каннабиса, что, по словам Тринидада, в плане опьянения соответствует бутылке вина.