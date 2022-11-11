В США прошел ежегодный ужин из 10 блюд с каннабисом

На днях в культурном центре в Уильямсбурге, Бруклин, шеф-повар Мигель Тринидад провел свой очередной фирменный ужин, состоящий из блюд из каннабиса. На вечер пришли 42 гостя.
За насколько лет компания Тринидада, 99th Floor, организовала десятки таких ужинов. Каждый проводится в новом месте, которое не раскрывается до часа икс.
Обычно ужин состоит из пяти блюд, но в Вильямсбурге состоял из 10 – от вонтонов (китайские пельмени – прим.) из баранины до ропа-вьеха (мясное блюдо с гарниром из овощей – прим.). Каннабис по-разному присутствовал в каждом блюде. Первым стало нежное крудо из гребешка с засахаренным имбирем и грибной стружкой. Два миллиграмма каннабиса было добавлено в лаймовую настойку, которая подчеркивала блюдо, ту же, которая присутствовала в приветственном коктейле, дайкири. В тамале (тесто из кукурузной муки в кукурузных листьях – прим.) с уткой он был добавлен в сало, а также в соус моле.
Обычно такие ужины проводятся в лофтах и гаражах. Из-за правовой неопределенности открытие ресторана с блюдами из каннабиса пока невозможно. Пока 99th Floor организует закрытые ужины – чтобы на них попасть, нужна рекомендация.
В ужине на одного человека содержится примерно 20-25 миллиграммов каннабиса, что, по словам Тринидада, в плане опьянения соответствует бутылке вина.
По мнению владельца каннабис-бара HighGarden, в Трайбеке, каждую неделю в Нью-Йорке проходят сотни каннабиноидных ужинов. Дамиан Фагон, главный специалист Управления по регулированию каннабиса штата Нью-Йорк, созданного в 2021 году, согласился с такой оценкой.