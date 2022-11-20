Мы привыкли праздновать Новый год под с оливье, просмотр "Иронии Судьбы" и шампанским под бой курантов. Но в каждой стране имеются собственные традиции, которым следуют жители.

Блогер с ником Puhango рассказала в TikTok о самых странных новогодних традициях в разных странах. Так, в Чили местные жители собираются на кладбище, чтобы провести праздник со своими умершими родственниками.

Подробнее об остальных странных новогодних традициях смотрите в видео.