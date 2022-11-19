Невероятные фотографии, которые люди не ожидали запечатлеть

Чтобы получить хороший кадр, фотографам порой приходится идти на невроятные ухищрения, тратить много часов на выставление света, обдумывание композиции и других деталей.
Порой, конечно, идеальный кадр получется совершенно случайно, но это, скорее, исключение из правил. Ведь картинку, как правило, необходимо видеть и понимать, каким именно будет снимок в итоге.
А иногда, делая фотографию, совершенно не ожидаешь увидеть на ней то, что в конце концов будет запечатлено. Подборка таких удивительных и невероятно красивых снимков — в фотогалерее "Рамблера".