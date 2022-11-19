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2 часа назад

Невероятные фотографии, которые люди не ожидали запечатлеть

Мария Каткова

Чтобы получить хороший кадр, фотографам порой приходится идти на невроятные ухищрения, тратить много часов на выставление света, обдумывание композиции и других деталей.

1/13 Это точно не портал в другое измерение или параллельный мир?
Фото: Соцсети
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2/13 Когда сложилось абсолютно все.
Фото: Соцсети
3/13 Эдинбургский замок в окружении тумана
Фото: Соцсети
4/13 Можно ли греться в снежных лучах?
Фото: Соцсети
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5/13 Когда небо маскируется, притворяясь вершинами гор.
Фото: Соцсети
6/13 Морозное кружево.
Фото: Соцсети
7/13 Здание, отраженное в разбитом зеркале на улице
Фото: Соцсети
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8/13 Это фото вовсе не разделено на квадраты.
Фото: Соцсети
9/13 Ехать туда, возможно, страшно, но выглядит весьма эффектно.
Фото: Соцсети
10/13 Обе стороны неоновой вывески в Нью-Йорке
Фото: Соцсети
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11/13 Ничего необычного, просто парящие пластины снега.
Фото: Соцсети
12/13 Фейерверк за старым деревом
Фото: Соцсети
13/13 Небо над крышами.
Фото: Соцсети

Порой, конечно, идеальный кадр получется совершенно случайно, но это, скорее, исключение из правил. Ведь картинку, как правило, необходимо видеть и понимать, каким именно будет снимок в итоге.

А иногда, делая фотографию, совершенно не ожидаешь увидеть на ней то, что в конце концов будет запечатлено. Подборка таких удивительных и невероятно красивых снимков — в фотогалерее "Рамблера".

Безумный мир,Фото,
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