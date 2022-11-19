Невероятные фотографии, которые люди не ожидали запечатлеть

Чтобы получить хороший кадр, фотографам порой приходится идти на невроятные ухищрения, тратить много часов на выставление света, обдумывание композиции и других деталей.

1/13 Это точно не портал в другое измерение или параллельный мир? Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Когда сложилось абсолютно все. Фото: Соцсети 3/13 Эдинбургский замок в окружении тумана Фото: Соцсети 4/13 Можно ли греться в снежных лучах? Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Когда небо маскируется, притворяясь вершинами гор. Фото: Соцсети 6/13 Морозное кружево. Фото: Соцсети 7/13 Здание, отраженное в разбитом зеркале на улице Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 Это фото вовсе не разделено на квадраты. Фото: Соцсети 9/13 Ехать туда, возможно, страшно, но выглядит весьма эффектно. Фото: Соцсети 10/13 Обе стороны неоновой вывески в Нью-Йорке Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 Ничего необычного, просто парящие пластины снега. Фото: Соцсети 12/13 Фейерверк за старым деревом Фото: Соцсети 13/13 Небо над крышами. Фото: Соцсети

Порой, конечно, идеальный кадр получется совершенно случайно, но это, скорее, исключение из правил. Ведь картинку, как правило, необходимо видеть и понимать, каким именно будет снимок в итоге.