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11 часов назад

Британка вызвала полицию, испугавшись шершня

Газета.Ru

Жительница Англии вызвала полицию, испугавшись шершня, лежавшего в ее брюках, пишет Daily Star.

Британка вызвала полицию, испугавшись шершня
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала британка, она доставала свои брюки из гардероба, когда заметила рядом с карманом крупное насекомое. Приглядевшись, женщина поняла, что это азиатский шершень, чей укус может быть очень опасен для человека. Не зная, что делать дальше, она решила вызвать полицию.

Офицеры, выслушав женщину, передали информацию в специальные службы. После этого к британке приехал Джон де Картере, который имеет существенный опыт в поимке азиатских шершней. С помощью специального оборудования он убрал насекомое в безопасное место.

"Он потом просто улетел в окно, но мог ужалить женщину. А вообще люди должны знать, что шершни могут оказаться где угодно", - добавил специалист.

Безумный мир,
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