Британка вызвала полицию, испугавшись шершня

Как рассказала британка, она доставала свои брюки из гардероба, когда заметила рядом с карманом крупное насекомое. Приглядевшись, женщина поняла, что это азиатский шершень, чей укус может быть очень опасен для человека. Не зная, что делать дальше, она решила вызвать полицию.