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3 часа назад

Белый медведь подошел к ледоколу «Вайгач», учуяв запах еды

runews24.ru

Инцидент произошел на севере Красноярского края. Медведь подошел к ледоколу «Вайгач», почувствовав запах еды с камбуза.

Белый медведь подошел к ледоколу «Вайгач», учуяв запах еды
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Как сообщается, судно двигалось вдоль ледовых полей около острова Сибирякова. В один момент белый мишка проявил интерес к ледоколу, осмотрел корабль, а после встал на задние лапы, пытавшись понять, почему так вкусно пахнет. Выяснилось, что животное привлек это был запах еды с кухни.

Комментируя случившееся, представители сообщества «Атомфлот» рассказали, что это не впервые, когда медведи следуют за запахом еды с кухни. Свою порцию похвалы получил шеф-повар, отметив, что приход мишки на его еду является лучшим комплиментом.

Безумный мир,
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