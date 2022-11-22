Белый медведь подошел к ледоколу «Вайгач», учуяв запах еды

Как сообщается, судно двигалось вдоль ледовых полей около острова Сибирякова. В один момент белый мишка проявил интерес к ледоколу, осмотрел корабль, а после встал на задние лапы, пытавшись понять, почему так вкусно пахнет. Выяснилось, что животное привлек это был запах еды с кухни.