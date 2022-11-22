Ученые составили топ-3 самых мерзких и раздражающих звуков

Существуют звуки, которые в равной степени ненавидит большое количество людей. Исследователям из США стало интересно выяснить, что именно раздражает большую половину человечества.

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В опросе приняли участие более тысячи добровольцев. Они рассказали о самым мерзком для них звуке, и ученые на основе этих данных составили топ-3. Оказалось, что людей всего мира объединяет ненависть к царапанию мелка по школьной доске (79%), жеванию с открытым ртом (76%) и громким разговорам (74%).

Также некоторые респонденты отметили, что раздражающими звуками является чихание и жевание с закрытым ртом. Однако эти позиции заняли самые последние строчки рейтинга.

В процессе исследования удалось установить и самые приятные слуху звуки для людей. Ими оказались шум ливня, пение и смех ребенка. И всего несколько человек сказали про расслабляющие свойства шелеста бумаги.