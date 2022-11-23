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2 часа назад

Стюардесса уволилась с работы ради голых фото и разбогатела

Lenta.ru

Британская стюардесса Алексия Грейс (Alexia Grace) уволилась из бюджетной авиакомпании Jet2 ради продажи голых фото и разбогатела. Об этом пишет издание Lincolnshire Live.

Стюардесса уволилась с работы ради голых фото и разбогатела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 24-летней девушки, она бросила профессию бортпроводника из-за долгих 12-часовых смен и низкого заработка, который составлял 1300 фунтов стерлингов в месяц (93,4 тысячи рублей). Чтобы подзаработать и накопить на ипотеку, в июне 2020 года она создала страницу на платформе OnlyFans и начала продавать свои интимные фотографии и видео.

«Я просто хотела работу, в которой я сама буду себе боссом, а также смогу зарабатывать действительно хорошие деньги», — заявила бывшая стюардесса, отметив, что сейчас ее рабочий день не превышает восемь часов, а заработок составляет в среднем 25 тысяч фунтов стерлингов в месяц (1,8 миллиона рублей).

Грейс рассказала, что за время работы в OnlyFans приобрела автомобиль Mercedes-Benz и теперь планирует купить дом за 200 тысяч фунтов стерлингов (около 14,3 миллиона рублей) не в ипотеку. Девушка подчеркнула, что бойфренд и друзья поддерживают ее и с одобрением относятся к новой работе.

«Я никогда не думала об уходе [из OnlyFans], именно поэтому я стала так успешна. Я искренне наслаждаюсь тем, что делаю, — отметила она. — Многие люди думают, что OnlyFans — легкие деньги, но это не так. К счастью, мне эта работа очень нравится».

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