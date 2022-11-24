В Англии нашли рыбу, которая способна убить 30 человек

Рыба фугу ядовита и смертельно опасна для человека. Недавно одну из представительниц вида выбросило на берег Англии, сообщает портал LADBible.

Фото: Pxhere.com Pxhere.com

Яд рыбы фугу считается в 1200 раз опаснее цианида. От него не существует противоядия. Он способен уничтожить 30 взрослых человек. Недавно фугу обнаружила на берегу британка Констанс Моррис. Она приехала на пляж отдохнуть вместе с семьей.

“Я заметила чаек, которые клевали рыбу. Когда я подошла, я сразу поняла, что это необычная находка”, — рассказала очевидица.

Моррис была в перчатках, но интуитивно не стала прикасаться к рыбе. И это, вероятно, спасло женщине жизнь. Констанс сфотографировала находку и опубликовала снимок в сети. Интернет-пользователи помогли идентифицировать опасную рыбу.

Что интересно: фугу готовят в Японии, там она считается деликатесом. И повара, которые умеют делать это, обладают специальным сертификатом.