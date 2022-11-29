Мужчина набил тату, чтобы расплачиваться в магазине

Житель Тайваня сделал татуировку в виде штрих-кода на руке. Об этом сообщает Oddity Central.

Фото: Dcard Dcard

По словам мужчины, он сделал это, потому что устал каждый раз доставать при оплате покупок в магазине телефон. Чтобы облегчить себе жизнь, он набил штрих-код из платежного приложения.

Работа оказалась настолько качественной, что системы сканирования в магазинах легко распознают штрих-код. Как признался сам тайванец, он часто видит непонимание в глазах других покупателей, когда расплачивается с помощью руки на кассе.