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1 час назад

Мужчина набил тату, чтобы расплачиваться в магазине

Катерина Саломе

Житель Тайваня сделал татуировку в виде штрих-кода на руке. Об этом сообщает Oddity Central.

Мужчина набил тату, чтобы расплачиваться в магазине
Фото: DcardDcard

По словам мужчины, он сделал это, потому что устал каждый раз доставать при оплате покупок в магазине телефон. Чтобы облегчить себе жизнь, он набил штрих-код из платежного приложения.

Эмбер Люк: девушка, тело которой на 99% покрыто татуировками

Работа оказалась настолько качественной, что системы сканирования в магазинах легко распознают штрих-код. Как признался сам тайванец, он часто видит непонимание в глазах других покупателей, когда расплачивается с помощью руки на кассе.

Ранее мы писали о том, что девушка набила на лице тату с парнем-изменником и удивила всех.

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