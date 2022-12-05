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2 часа назад

Мужчина показал язык чайке и та укусила его: видео

Мира Маркина

Сотрудник одного из турецких ресторанов решил похвастаться ловкостью и поймал чайку. Когда мужчина показал птице язык, та молниеносно отреагировала. На видео, где запечатлена неудачная встреча с местной фауной, обратили внимание редакторы New York Post.

В начале ролика видно, как мужчина рассматривает пойманную чайку. Рядом с сотрудником ресторана стоит подросток, который решился осторожно погладить птицу. Еще один мужчина за кадром снимает сцену на телефон.

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Но “ловец” решил притянуть птицу к лицу и показать ей язык. Чайке это не понравилось, и она вцепилась в его язык. Шокированный и покусанный мужчина поставил птицу на тротуар и шел, сопровождаемый смехом очевидцев.

Перед тем как окончательно исчезнуть из кадра, мужчина несколько раз обернулся, чтобы посмотреть на “обидчицу”.

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Безумный мир,Видео,
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