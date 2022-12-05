Сотрудник одного из турецких ресторанов решил похвастаться ловкостью и поймал чайку. Когда мужчина показал птице язык, та молниеносно отреагировала. На видео, где запечатлена неудачная встреча с местной фауной, обратили внимание редакторы New York Post.

В начале ролика видно, как мужчина рассматривает пойманную чайку. Рядом с сотрудником ресторана стоит подросток, который решился осторожно погладить птицу. Еще один мужчина за кадром снимает сцену на телефон.

Но “ловец” решил притянуть птицу к лицу и показать ей язык. Чайке это не понравилось, и она вцепилась в его язык. Шокированный и покусанный мужчина поставил птицу на тротуар и шел, сопровождаемый смехом очевидцев.

Перед тем как окончательно исчезнуть из кадра, мужчина несколько раз обернулся, чтобы посмотреть на “обидчицу”.