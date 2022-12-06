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43 минуты назад

Британка почти ослепла из-за татуировок на глазных яблоках

Газета.Ru

Британка теряет зрение из-за татуировок на глазных яблоках, пишет Daily Mail. Теперь женщина жалеет, что не прислушалась к предупреждениям других людей.

Британка почти ослепла из-за татуировок на глазных яблоках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

32-летняя Анайя Петерсон рассказала, что ей грозит необратимая слепота после реакции глаз на чернила. Женщина, у которой также есть татуировки на лице, теперь говорит, что хотела бы начать все с чистого листа и не повторять ошибок. Как рассказала британка, она залила глаза чернилами в июле 2020 года. После этого у нее начались головные боли и сухость глаз, но ей казалось это нормальным.

После нескольких месяцев без осложнений Анайя была потрясена, проснувшись с опухшими веками. Опухоль становилась все больше, а прописанные антибиотики не помогали.

«Все становилось все хуже и хуже. Я выглядела так, будто провела десять раундов с Майком Тайсоном», — поделилась Петерсон.

Офтальмологи сказали Анайе, что сейчас у нее очень высокий риск заболеть глаукомой, и ее зрение будет только ухудшаться. Несмотря на это, женщина по-прежнему сохраняет оптимистичный настрой.

«Я почти ослепла. Издалека я не вижу черт на лицах людей», — добавила она.

Безумный мир,Майк Тайсон,
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