Британка почти ослепла из-за татуировок на глазных яблоках

Британка теряет зрение из-за татуировок на глазных яблоках, пишет Daily Mail. Теперь женщина жалеет, что не прислушалась к предупреждениям других людей.
32-летняя Анайя Петерсон рассказала, что ей грозит необратимая слепота после реакции глаз на чернила. Женщина, у которой также есть татуировки на лице, теперь говорит, что хотела бы начать все с чистого листа и не повторять ошибок. Как рассказала британка, она залила глаза чернилами в июле 2020 года. После этого у нее начались головные боли и сухость глаз, но ей казалось это нормальным.
После нескольких месяцев без осложнений Анайя была потрясена, проснувшись с опухшими веками. Опухоль становилась все больше, а прописанные антибиотики не помогали.
«Все становилось все хуже и хуже. Я выглядела так, будто провела десять раундов с Майком Тайсоном», — поделилась Петерсон.
Офтальмологи сказали Анайе, что сейчас у нее очень высокий риск заболеть глаукомой, и ее зрение будет только ухудшаться. Несмотря на это, женщина по-прежнему сохраняет оптимистичный настрой.
«Я почти ослепла. Издалека я не вижу черт на лицах людей», — добавила она.