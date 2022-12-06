Британка почти ослепла из-за татуировок на глазных яблоках

32-летняя Анайя Петерсон рассказала, что ей грозит необратимая слепота после реакции глаз на чернила. Женщина, у которой также есть татуировки на лице, теперь говорит, что хотела бы начать все с чистого листа и не повторять ошибок. Как рассказала британка, она залила глаза чернилами в июле 2020 года. После этого у нее начались головные боли и сухость глаз, но ей казалось это нормальным.