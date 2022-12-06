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1 час назад

Женщина 5 месяцев живет в машине из-за крыс в доме

Мария Иглина

Британка 20-летняя Тиа Хендерсон переехала из своей квартиры, которую заполонили крысы, в машину своей подруги. из-за грызунов девушка живет в машине уже пять месяцев. Об этом пишет Daily Star.

Женщина 5 месяцев живет в машине из-за крыс в доме
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам Хендерсон, первое время она слышала, как кто-то царапает стены, и думала, что сходит с ума, пока не поняла, что это грызуны. Когда девушка заметила двух крыс на кухне, она вызвала специальную службу по борьбе с вредителями. Однако дезинфекции оказалось недостаточно.

Мужчина показал язык чайке и поплатился за это

В местной администрации Тиа предложили несколько вариантов для переезда, но без домашних животных. Но поскольку у девушки есть собака, она отказалась:

"Собака со мой на всю жизнь. У меня нет семьи, она — моя единственная семья. И сохраняет мое психическое здоровье".

В администрации также пообещали сделать ремонт в ее социальной квартире, так как Тиа выросла в детском доме. После этого девушка сможет вернуться домой.

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