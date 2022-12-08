Женщина вышла замуж за призрака и пожаловалась на его пьянство

Жительница английского графства Оксфордшир заявила, что обручилась с призраком. При этом она оказалась разочарована, так как ее "избранник" оказался пьяницей, об этом сообщает Daily Star.

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Осенью прошлого года женщина вышла замуж за дух солдата по имени Эдуардо, который погиб в 35 лет, упав в колодец. По ее словам, разногласия у них появились еще до свадьбы.

Отправившись в свадебное путешествие после церемонии на остров Барри, расположенный в Южном Уэльсе, женщина столкнулась с неприемлемым поведением "возлюбленного". Ее не устраивает, что ей приходится за все платить, так как у призрака нет банковского счета.

"Он постоянно опустошал бутылки с алкоголем из мини-бара гостиничного номера, а мне приходилось все это оплачивать. Единственный напиток, к которому Эдуардо равнодушен — это джин", — посетовала Брокерд, добавив, что однажды ей пришлось оплатить 12 бутылок дорогого шампанского, которые дух заказал к ним в номер.