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1 час назад

Женщина вышла замуж за призрака и пожаловалась на его пьянство

Катерина Саломе

Жительница английского графства Оксфордшир заявила, что обручилась с призраком. При этом она оказалась разочарована, так как ее "избранник" оказался пьяницей, об этом сообщает Daily Star.

Женщина вышла замуж за призрака и пожаловалась на его пьянство
Фото: pixabay.compixabay.com

Осенью прошлого года женщина вышла замуж за дух солдата по имени Эдуардо, который погиб в 35 лет, упав в колодец. По ее словам, разногласия у них появились еще до свадьбы.

Почему незамужние женщины боятся встретиться с призраком Анны Бейкер

Отправившись в свадебное путешествие после церемонии на остров Барри, расположенный в Южном Уэльсе, женщина столкнулась с неприемлемым поведением "возлюбленного". Ее не устраивает, что ей приходится за все платить, так как у призрака нет банковского счета.

"Он постоянно опустошал бутылки с алкоголем из мини-бара гостиничного номера, а мне приходилось все это оплачивать. Единственный напиток, к которому Эдуардо равнодушен — это джин", — посетовала Брокерд, добавив, что однажды ей пришлось оплатить 12 бутылок дорогого шампанского, которые дух заказал к ним в номер.

Ранее мы писали о том, что американка выиграла полмиллиона долларов благодаря совету призрака.

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