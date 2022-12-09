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2 часа назад

Драка зайцев на дороге под Волгоградом завирусилась в Сети: видео

Мира Маркина

Два зайца ночью выбежали на дорогу и подрались. "Схватка" попала на видео, которое опубликовал телеграм-канал "Баста!".

Зайцы могут бить друг друга в брачный период, во время "ухаживания". Дерутся как самцы-соперники друг с другом, так и самки с самцами. В последнем случае зайчихи реагируют на слишком пристальное внимание.

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Первый брачный период начинается у зайцев в конце февраля. Детеныши появляются через два месяца, а затем снова начинается так называемый гон. В течение года зайчихи рожают два-три раза.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как не поладили человек и птица. Мужчина показал чайке язык, а она его за это укусила.

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