Мини-ослик Лео стучится в дверь: видео

В Сети распространилось видео, в котором мини-ослик Лео настойчиво стучится в дверь и смешит хозяев, которые ему открывают.

Ослик стучится в хозяйскую дверь каждый раз, когда выходит из загона на прогулку. Он решительно подходит к дому, встает у порога и старается таким образом привлечь внимание хозяев.