Мини-ослик Лео стучится в дверь: видео

В Сети распространилось видео, в котором мини-ослик Лео настойчиво стучится в дверь и смешит хозяев, которые ему открывают.
Ослик стучится в хозяйскую дверь каждый раз, когда выходит из загона на прогулку. Он решительно подходит к дому, встает у порога и старается таким образом привлечь внимание хозяев.
"Мы каждый раз слышим этот стук нашего маленького трехлетнего ослика. <...> Он точно знает, как держать нас в напряжении", — отмечает в комментариях под видеороликом владелец ослика.
Ранее "Рамблер" показывал, как пропавшая кошка вернулась и позвонила в дверь.