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3 часа назад

Мини-ослик Лео стучится в дверь: видео

Мира Маркина

В Сети распространилось видео, в котором мини-ослик Лео настойчиво стучится в дверь и смешит хозяев, которые ему открывают.

Ослик стучится в хозяйскую дверь каждый раз, когда выходит из загона на прогулку. Он решительно подходит к дому, встает у порога и старается таким образом привлечь внимание хозяев.

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"Мы каждый раз слышим этот стук нашего маленького трехлетнего ослика. <...> Он точно знает, как держать нас в напряжении", — отмечает в комментариях под видеороликом владелец ослика.

Ранее "Рамблер" показывал, как пропавшая кошка вернулась и позвонила в дверь.

Безумный мир,Видео,
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