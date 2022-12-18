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23 минуты назад

Рисующую красками собаку сняли на видео

Мира Маркина

Собака рисует картину кисточкой, которую держит в зубах. Такое видео распространилось в интернете.

Собака подносит к камере тюбик с краской и затем рисует цветом, который выбрала. Она держит кисточку в зубах и макает в тарелку, куда выдавлена краска. Получившийся рисунок напоминает желтый одуванчик на фоне ярко-голубого неба.

Рисовать кисточкой собак дрессировщики учат с помощью двух команд. "Тюк" учит животное касаться какого-либо предмета, например указки, а "держать" — брать что-то в зубы. Сначала собака тренируется держать кисточку, потом водит ею по бумаге, следуя носом за указкой хозяина.

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Еще один вариант — научить животное сначала макать кисточку в краску, а потом уже "рисовать". Именно так делает собака на видео.

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Безумный мир,Видео,
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