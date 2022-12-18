Женщина побрила сестре лицо на камеру и вызвала споры в сети

Бьюти-блогерша Меган Карбони побрила сестре лицо на камеру и вызвала споры в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале видео пользовательница сети с никнеймом @meagancarboney, чей блог насчитывает 60,5 тысячи подписчиков, обработала кожный покров родственницы с помощью спрея. После этого женщина взяла в руки дермапланер и провела им по лицу сестры. На размещенных кадрах видно, что вместе с растительностью был удален верхний слой эпидермиса.

Публикация набрала 23,5 миллиона просмотров и 2,2 миллиона лайков. Некоторые зрители удивились результату процедуры, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Завораживающий процесс», «Выложите полное видео с сеанса, пожалуйста», — высказывались они.

Другие подписчики, в свою очередь, отметили, что данный способ бритья ускоряет рост волос и вызывает появление прыщей.

«Сделала себе то же самое девять месяцев назад. Мое лицо до сих пор заживает», «У меня есть такой инструмент, но он заставляет меня нервничать, поскольку после каждого использования у меня появляется сыпь», «Волосы отрастут еще быстрее и будут темнее», — писали юзеры.